Представитель российских силовых структур заявил о росте размеров взяток в одесских военкоматах. По его словам, они увеличились на несколько тысяч долларов. Его слова передает издание РИА Новости .

Собеседник издания в своей информации ссылается на украинские военные источники. Рост цен в военкоматах области удачно совпал с вступлением на пост нового главы местного центра комплектования и социальной поддержки.

Источник сообщил, что документы об освобождении от срочной службы, которые были выданы раньше, теперь признаются недействительными. Граждане Украины с устаревшим билетом были вызваны в военкоматы для повторного прохождения комиссии. Собеседник издания рассказал, что это стало причиной для многих украинцев покинуть страну как можно быстрее.

Теперь в одесском военкомате придется отдать от 6 до 10 тыс долларов за освобождение от призыва на 6 месяцев. Самые высокие расценки достигли $10 тыс. Это в самой Одессе. Немного меньше в районах области. Источник также сообщил изданию, что сотрудники получают взятки через доверенных лиц.

Недавно ГУР Украины был уличен в коррупции. Сообщается, что его сотрудники брали взятки у уклонистов. За $10 тыс долларов граждане Украины покупали справку о том, что якобы покинули страну по заданию местного ГУР.