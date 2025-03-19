Стало известно, по какому вопросу пришли к согласию Трамп и Зеленский
Трамп и Зеленский подтвердили, что мир на Украине может быть достигнут
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Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пришли к соглашению о том, что мир на Украине может быть достигнут. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее слова передает ТАСС.
Стороны договорились о том, что Киев и Вашингтон продолжат работать в направлении урегулирования вооруженного конфликта, сказала Левитт.
Комментируя итоги телефонного разговора, она отметила, что он был «фантастическим». По словам Левитт, политические лидеры далеко продвинулись в вопросе окончания конфликта.
Ранее западный журналист раскритиковал реакцию Зеленского на телефонный разговор Путина и Трампа.