Западный журналист раскритиковал реакцию Зеленского на телефонный разговор Путина и Трампа
Боуз указал на агрессивное поведение Зеленского после разговора Путина и Трампа
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Чей Боуз обратил внимание на нервозность президента Украины после телефонных переговоров лидеров России и США.
Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал в социальной сети X критический комментарий относительно поведения Владимира Зеленского, последовавшего за телефонным разговором между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В своем сообщении Боуз иронично заметил, что украинский лидер выглядит крайне недовольным фактом состоявшегося разговора между Путиным и Трампом. Журналист сопроводил пост видеофрагментом, на котором глава Украины с явным раздражением общается с представителями прессы.
На представленном видео Зеленский с заметным недовольством произносит, что американский президент может позвонить ему, когда у того появится время, учитывая занятость Трампа. «У него есть телефон...» — подчеркнул украинский лидер с видимым напряжением в голосе.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся во вторник. Реакция Зеленского на этот разговор, по мнению ирландского журналиста, свидетельствует о растущем беспокойстве украинского руководства относительно возможных изменений в международной позиции по конфликту.
Ранее Зеленский признался, что ему жалко погибающих в ходе конфликта россиян.