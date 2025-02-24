НОВАТЭК захотел перенести пункт перевалки СПГ из Европы в РФ

Компания НОВАТЭК (торгуется на MOEX под тикером NVTK) планирует осуществить перенос пункта перевалки сжиженного природного газа (СПГ) с бельгийской территории в район острова Кильдин, где ледовые танкеры смогут перегружать газ на суда обычного типа, сообщила газета «Коммерсантъ».

С конца марта проект «Ямал СПГ» лишится доступа к экспортным терминалам Евросоюза, что подтолкнет компанию к развитию перевалки в незамерзающих водах Мурманска, особенно в зимний период.

По информации издания, объемы перевалки потребуется увеличить с 1,5 млн тонн до диапазона 2,5-2,8 млн тонн. В преддверии введения запрета НОВАТЭК уже начал наращивать число танкеров в районе Кильдина.

Согласно источникам издания, знакомым с планами компании, из-за ограничений на реэкспорт в европейских портах, НОВАТЭК может полностью перенести операцию по перевалке СПГ с проекта «Ямал СПГ» из бельгийского порта Зебрюгге в район острова Кильдин, расположенного приблизительно в 60 км от Мурманска.

Предполагается, что это коснется лишь объемов, предназначенных для азиатского рынка, в то время как поставки в Европу, вероятно, продолжатся в прежнем режиме.

Контрольный пакет акций «Ямал СПГ» (50,1%) принадлежит НОВАТЭКу, а миноритарными акционерами являются TotalEnergies (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Ранее сообщалось, что ЕС 24 февраля собирается принять 16-й пакет антироссийских санкций, который частично затронет нефть и СПГ.