Президент США Дональд Трамп рассчитывал продемонстрировать уверенность и добиться поддержки союзников на саммите НАТО в Гааге, однако его планы омрачились неожиданной утечкой внутреннего разведывательного доклада. Об этом стало известно газете The New Times (NYT).

По информации источников, документ, подготовленный Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО), был опубликован спустя несколько часов после визита Трампа в Нидерланды.

В нем содержались оценки о неэффективности последних ударов по иранским ядерным объектам, которые поставили под сомнение заявленные США достижения в ликвидации ядерной программы Ирана.

По данным источников телеканала CNN, разведка считает, что предпринятые удары не уничтожили основные компоненты ядерных установок, а лишь отсрочили разработку иранской ядерной бомбы на несколько месяцев.

Белый дом поспешно отверг оценки разведывательного сообщества, заявив, что они «неверны». Тем не менее, утихомирить настроения в международном сообществе и внутри союзников будет сложно, уверены аналитики. В результате, вместо ожидаемого торжества Трамп столкнулся с негативной реакцией, которая может подорвать его репутацию.

Ранее президент США Дональд Трамп жестко прошелся по главе киевского режима Владимиру Зеленскому перед саммитом НАТО.