Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить для себя как можно больше выгодных условий. Причем сделать он это пытается за счет граждан своей страны, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он прокомментировал предстоящую поездку главы киевского режима в Великобританию.

По его словам, Зеленский «летит на ковер в Лондон», так как подписал некое соглашение, по условиям которого отдает в пользование Британии на 100 лет полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо- и нефтепроводы.

Дубинский подчеркнул, что главы США и Британии действуют в интересах своей страны, а вот Зеленский нет: он лишь усугубил конфликт и не заключил мирное соглашение, когда была возможность. Теперь же, заключил парламентарий, Зеленский в обмен на личные гарантии и сохранность своих средств продает то, что осталось.

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