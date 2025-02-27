Трамп рассказал, от чего придется отказаться Украине ради мира

Президент США Дональд Трамп в интервью представителям СМИ в Белом доме заявил, что Киеву придется пойти на уступки в рамках возможного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта.

Так, Украина «может забыть» о членстве в НАТО, пояснил он.

Свою позицию американский лидер объяснил тем, что именно стремление Киева вступить в Североатлантический альянс и стало причиной конфликта между странами, что в результате привело к войне.

Ранее стало известно, что сумма нового пакета военной помощи Украине от стран ЕС составит не менее шести млрд евро. Такое решение было принято на фоне начавшихся переговоров России и США.