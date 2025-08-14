Стало известно, зачем Зеленский спешил в Берлин

Владимир Зеленский поспешил поехать в Берлин, чтобы принять участие с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами. Одна из причин его визита — страх новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Guardian.

Напомним, в среду, 13 августа, Мерц провел онлайн-встречу по украинскому конфликту с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящего саммита президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Сначала состоялась видеоконференция лидеров европейских стран, после чего прошла онлайн-беседа с участием Трампа, глав европейских государств и Зеленского. Потом состоялось онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается вопросами военной и финансовой поддержки Украины.

Издание отмечает, что в связи с успехами российской армии на фронте Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры с Трампом.

Европейские лидеры пока осторожно высказываются в заявлениях о предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, но в частных беседах говорят, что отношения РФ и США могут улучшиться.

Ранее сообщалось о том, что скорый визит Зеленского в Берлин создал проблемы для местной полиции.