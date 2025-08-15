Станет ли пятница на Аляске днем Путина? Прогноз профессора Миршаймера

Благодаря успехам на фронте Россия имеет преимущество в предстоящих переговорах на Аляске, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По мнению эксперта, 15 августа, в день саммита, позиция президента РФ Владимира Путина будет еще большее сильной, чем ожидалось неделю назад.

А вот украинская армия терпит поражение на фронте, поэтому положение Киева стало еще более невыгодным.

Ранее политолог Вайнер раскрыл, что обсудят на Аляске Путин и Трамп.



