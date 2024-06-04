Starbucks подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американская компания по продаже кофе Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на данные Роспатента.

После начала специальной военной операции на Украине Starbucks в марте 2022-го года приостановила свою коммерческую деятельность на территории РФ. Несколько месяцев назад компания объявила об окончательном уходе с российского рынка.

По данным Роспатента, Starbucks Corporation подала заявку на регистрацию восьми товарных знаков по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг. Отмечается, что компания намерена зарегистрировать название таких напитков как «Старбакс кофе», frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие.

После ухода компании с российского рынка ее активы были приобретены ресторатором Антоном Пинским, рэп-исполнителем Тимати и холдингом «Синдика», который принадлежат сенатору Арсену Канокову. Бренд, который заменил привычный Starbucks, теперь в России носит название Stars Coffee.

Starbucks Corporation представляет собой американскую компанию по продаже кофе, а также одноименную сеть кофеен. Она была основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 8 тысяч работают в США).

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