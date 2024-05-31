В Китае придумали шоколад из жмыха какао-бобов без добавок и сахара

Китайские специалисты создали шоколад на основе мякоти и кожуры какао-бобов, которые ранее при производстве утилизировали. Об этом открытии сообщает RuNews24.ru . Издание также публикует комментарий технолога петербургского кондитерского предприятия «Заря» Тамары Ефимовой.

Китайцы, как всегда, постарались обогнать всех. На фоне слухов и прогнозов о росте цен на шоколад, в КНР задумались над производством дешевого, и в то же время полезного лакомства. Сделать это удалось, использовав мякоть и кожуру какао-бобов, которые обычно утилизируют. Так называемый жмых оказался питательно ценным, способным дать естественную сладость и тот самый привычный вкус.

Специалисты сделали из измельченных в порошок кожуры плода и концентрированного сока мякоти желе. Это и позволило отказаться от идеи добавлять дополнительно сахар в конечный продукт, что, несомненно, полезнее. При этом вкус можно сравнить с темным шоколадом с низким содержанием сахара. Что-то подобное пробовали когда-то создать и в России.

«В свое время в Петербурге уже опробовали метод создания шоколадной глазури с использованием перемолотой виноградной косточки. Инновация существенно удешевила продукт», — отметила Тамара Ефимова.

Прогнозы экспертов тем временем начинают сбываться: за тонну какао-бобов приходится отдавать на рынке не менее 9 тысяч долларов. Ситуацию ухудшают плохой урожай и погодные катаклизмы в целом, которые сказываются на качестве плодов. Бобы стали дороже меди и еще ряда ресурсов.

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