Старейший в мире президент переизбран на восьмой срок

Старейший в мире президент Поль Бийя сохранил свой пост, одержав победу на выборах в Камеруне. 92-летний лидер будет управлять страной до 99 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Действующий президент Камеруна Поль Бийя уверенно победил на выборах, набрав более 53% голосов. Это означает его восьмой последовательный срок у власти в африканском государстве.

Бийя, который уже является старейшим действующим главой государства в мире и вторым по продолжительности правления лидером после президента Экваториальной Гвинеи, теперь продолжит управлять страной до своего 99-летия. О своем намерении баллотироваться он сообщил еще летом, пообещав избирателям преодолеть все вызовы вместе.

Политическая карьера камерунского лидера насчитывает десятилетия. Он возглавил страну еще в 1982 году, сменив предыдущего президента, ушедшего в отставку. С тех пор он неизменно побеждает на всех президентских выборах, устанавливая уникальный рекорд политического долголетия.

