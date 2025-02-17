Стармер заявил о готовности ввести войска Британии на Украину

В случае необходимости Великобритания готова направить свои войска на Украину, чтобы обеспечить безопасность страны, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в своей статье для газеты Telegraph.

По его мнению, Великобритания намерена занять ключевую позицию в процессе ускорения работы над обеспечением безопасности Украины. Это включает в себя, в частности, продолжение поддержки украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила на период до 2030 года не менее 3 млрд фунтов стерлингов.