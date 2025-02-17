Стармер заявил о готовности ввести войска Британии на Украину
Британия заявила о готовности разместить войска на Украине
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В случае необходимости Великобритания готова направить свои войска на Украину, чтобы обеспечить безопасность страны, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в своей статье для газеты Telegraph.
По его мнению, Великобритания намерена занять ключевую позицию в процессе ускорения работы над обеспечением безопасности Украины. Это включает в себя, в частности, продолжение поддержки украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила на период до 2030 года не менее 3 млрд фунтов стерлингов.
«Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости», — написал премьер.
Премьер-министр Великобритании призвал страны Европы усилить меры по обеспечению безопасности на континенте, увеличить финансирование и активизировать участие в деятельности НАТО. Он подчеркнул, что глубоко осознает свою ответственность за безопасность британских военных, но уверен, что помощь Украине обеспечит безопасность не только ей, но и всему континенту, включая Великобританию.
«Мы слишком долго говорили об этом — и президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это», — заявил премьер.
Ранее издание Politico сообщало, что между Великобританией и Францией ведется диалог по вопросу отправки «миротворцев» на Украину. Отмечалось, что такую инициативу ранее с Владимиром Зеленским обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон.