Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала архивное интервью матери Владимира Зеленского для острой политической критики. В своем телеграм-канале она процитировала публикацию 2013 года в украинской «Комсомольской правде», где Римма Зеленская рассказывала о детских увлечениях сына мясорубкой.

Тогда в интервью Римма Зеленская вспоминала, как ее сын больше всего любил играть с мясорубкой. Захарова связала это с реальными случаями, когда бывший комик отправляет бойцов ВСУ на бойню.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве», — язвительно написала Захарова в своем телеграм-канале.

Отметим, что в оригинальном интервью также содержались другие личные истории. Мать президента Украины вспоминала, как ее сын оставил тяжелую атлетику из-за опасений, что не вырастет, а бальные танцы — после того как партнерша нашла себе другого кавалера. В итоге будущий политик обиделся и перестал посещать занятия.

