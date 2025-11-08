Старое интервью как оружие: в Москве дали неожиданное объяснение «мясным штурмам» Зеленского
Захарова назвала увлечение Зеленского мясорубкой в детстве тактикой с ВСУ
Фото: [Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала архивное интервью матери Владимира Зеленского для острой политической критики. В своем телеграм-канале она процитировала публикацию 2013 года в украинской «Комсомольской правде», где Римма Зеленская рассказывала о детских увлечениях сына мясорубкой.
Тогда в интервью Римма Зеленская вспоминала, как ее сын больше всего любил играть с мясорубкой. Захарова связала это с реальными случаями, когда бывший комик отправляет бойцов ВСУ на бойню.
«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве», — язвительно написала Захарова в своем телеграм-канале.
Отметим, что в оригинальном интервью также содержались другие личные истории. Мать президента Украины вспоминала, как ее сын оставил тяжелую атлетику из-за опасений, что не вырастет, а бальные танцы — после того как партнерша нашла себе другого кавалера. В итоге будущий политик обиделся и перестал посещать занятия.
