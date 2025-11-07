«Европе туристы не нужны»: Захарова раскритиковала новый визовый порядок ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкую оценку решению Еврокомиссии прекратить выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. По ее словам, Европа сознательно отказывается от платежеспособных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали новое визовое ограничение со стороны Евросоюза нелогичным и политически мотивированным. Мария Захарова подчеркнула, что подобные меры бьют по экономическим интересам самих европейских стран, которые лишаются стабильного потока туристов из России.

Дипломат намекнула на двойные стандарты Брюсселя, который, усложняя въезд законопослушным россиянам, одновременно закрывает глаза на массовое присутствие в Европе нелегальных мигрантов и лиц, уклоняющихся от мобилизации на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам.