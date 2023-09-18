Старовойт сообщил об обстреле курского села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села региона. По информации, которую он опубликовал в своих соцсетях в понедельник, 18 сентября, обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино.

По словам Старовойта, в результате – пострадала местная женщина.

«С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу», – написал глава Курской области.

Таже, по словам Старовойта, из-за попадания снаряда загорелся жилой дом. Глава региона пообещал хозяевам помочь с восстановление жилища.

Всего по поселку Теткину ВСУ выпустили 21 снаряд. 11 жилых домов были повреждены. Также проблемы возникли с инженерными коммуникациями, поэтому некоторые улицы остались без света и электричества.

С начала спецоперации РФ на Украине приграничные территории регулярно подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Чаще всего от действий киевского режима страдают жители Белгородской, Курской и Брянской областей. Также ВСУ предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с использованием беспилотников.

На территории Курской области сохраняется «желтый» уровень террористической опасности.