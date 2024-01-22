Стартовал прием документов на регистрацию кандидатов на должность президента РФ

Центральный Избирком России открыл прием документов на регистрацию кандидатов на должность президента РФ. В том числе ведется прием подписных листов.

Как напомнили в комиссии, кандидат должен предоставить 300-315 тысяч подписей, если он самовыдвиженец, или 100-105 тысяч подписей, если он выдвигается от партии.

Сначала в комиссии проверяют число листов с подписями и число заявленных подписей. После этого в случайном порядке выбирают шестьдесят тысяч подписей, которые будут проверены.

Затем проверяется, соблюдались ли установленные правила при сборе подписей и оформлении подписных листов. Также устанавливают достоверность информации об избирателях.

Если в выборке выявляется свыше 5% недействительных или недостоверных подписей, то проводится дополнительная проверка еще тридцати тысяч подписей. В случае признания недействительными свыше 5% подписей по итогам общей проверки кандидату откажут в регистрации.

На проверку подписных листов отводится десять дней.