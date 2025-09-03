Стать второй Южной Кореей? Зеленский высказался о будущем Украины без мирного договора

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина способна повторить экономический успех Южной Кореи.

По мнению украинского лидера, для этого не обязательным условием является подписание формального мирного договора с агрессором.

Как сообщает издание «Украинская правда», Зеленский обратил внимание на исторический прецедент: несмотря на то, что конфликт на Корейском полуострове так и не завершился заключением полноценного мирного соглашения, Южной Корее удалось не только восстановиться, но и стать одной из самых развитых экономик мира.

Именно этот опыт, по словам президента, вдохновляет Украину на движение к процветанию даже в условиях продолжающегося противостояния.

Ранее сообщалось о том, что Фицо озвучит Зеленскому выводы, сделанные после встречи с Путиным в Пекине.