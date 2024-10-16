Стефанчук: все политические партии Украины выразили поддержку «плану победы» Зеленского

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что все политические партии Украины выразили поддержку «плану победы» президента Зеленского, как передает украинский Пятый канал.

«После представления Зеленского, его («план победы» — ред.) обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы», — сказал Стефанчук.

По его словам, «план победы» включает в себя 13 страниц.

Канцлер Германии Олаф Шольц, после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на поддержку Киева, вновь заявил о сохранении позиции Берлина относительно вступления в НАТО.

Он сообщил, что Германия не готова в срочном порядке принять Украину в состав объединения.

Ранее Зеленский представил свой «план победы» в рамках сессии Верховной Рады.