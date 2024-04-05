Стефанишина: США и Германия выступают против приглашения Украины в НАТО

Руководства Соединенных Штатов и Германии выступают против приглашения Украины в НАТО. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телевизионного канала «Рада».

Накануне американское издание NYT со ссылкой на чиновников из НАТО сообщало о том, что Киеву не предложат вступить в ряды альянса на летнем саммите в столице Штатов.

Стефанишина сообщила о том, что формат приглашения был предложен Киевом самостоятельно, как юридическая гарантия дальнейшего вступления государства в альянс. Она добавила, что все страны-члены НАТО поддержали данное решение, но двое высказались против.

По словам вице-премьера, выступившими против оказались Соединенные Штаты и ФРГ. Теперь, когда данная информация была обнародована, эти страны пытаются переключить общественное внимание на других союзников скептиков – Венгрию и Словакию, указала она. Тем не менее ключевой остается именно позиция Штатов и Германии, подчеркнула Стефанишина.

Она также выразила мнение, что США и ФРГ против приглашения Киева в состав альянса из-за того, что такая мера является реальным решением, а не обычным разговором.