«В обход конгресса»: администрация Трампа ищет лазейку для ударов по Венесуэле

Администрация Дональда Трампа намерена получить от Минюста США юридическое заключение, которое позволит наносить удары по наземным целям в Венесуэле без санкции конгресса. Официально Вашингтон пока отрицает наличие подобных планов. Об этом сообщает CNN.

По информации телекомпании CNN, Белый дом в обход Конгресса ищет правовые основания для возможной военной эскалации в отношении Венесуэлы. Администрация президента Дональда Трампа запросила у Министерства юстиции отдельное юридическое заключение, способное оправдать авиаудары по территории южноамериканской страны.

На закрытом брифинге для законодателей высокопоставленные чиновники, включая государственного секретаря и главу Пентагона, уверяли, что текущие полномочия позволяют ВМС США атаковать только суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. Однако один из представителей администрации оставил пространство для маневра, заявив, что ситуация может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал ЮАР неподходящим местом для саммита G20.