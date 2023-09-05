Стилист Дубинин назвал символом договоренности цвета галстуков Путина и Эрдогана

В ходе переговоров у президента РФ был бордового цвета с диагональными полосками, а у президента Турции – бирюзовый в горошек. Стилист Владимир Дубинин рассказал, с каким настроем они прибыли на переговоры в Сочи. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, бирюзовый цвет символизирует баланс, уравновешенность, спокойствие, а бордовый цвет – это символ сильного и уверенного в себе человека.

Эксперт добавил, что горошек является признаком своеобразной самоиронии, а диагональные полосы – надежность и верность.

По его мнению, сочетание данных цветов является сигналом к договоренности.