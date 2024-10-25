По словам стилиста Владимира Дубинина, украинский лидер Владимир Зеленский, появившийся в своих соцсетях в футболке с надписью «Make Russia small again», что в переводе означает «Сделаем Россию снова маленькой», не уважает свою страну и ее народ. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что этот поступок «просроченного» президента Незалежной не имеет здравого объяснения. Так, нет смысла вновь углубляться в историю, но всем известно величие современной России, СССР и царской империи. Таким образом, никогда не было маленькой России и не будет.

По мнению эксперта, носить подобные футболки в любом случае является плохой манерой, потому что любые высказывания на предметах одежды не должны задевать или оскорблять чьих-то чувств.

Ранее белорусский лидер Лукашенко спрогнозировал поражение коллективного Запада в случае краха Украины.