Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны Запада стремятся к миру больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Таким мнением он поделился в интервью «Известиям».

Он отметил, что зарубежные партнеры осознают, что возможный крах Украины приведет к поражению и их собственных интересов.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на заявленные намерения Запада поддержать Киев, там существует понимание — не предоставить помощь Зеленскому, значит, потерять лицо. Белорусский лидер также указал на опасные последствия для всего Запада, если Украина не устоит в конфликте.

Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин никогда не преследовал цель завоевать территории Украины.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации, демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия стала партнером БРИКС.