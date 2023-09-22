«Стоит сменить тактику»: как правильно и жестко ответить на удар по штабу ЧФ РФ

ВСУ совершили очередной ракетный удар по Севастополю. В этот раз их целью стал штаб ЧФ РФ — атака по нему стала причиной гибели как минимум одного российского военного.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, каким он видит справедливый и адекватный ответ на случившееся.

«Безусловно, ответ на атаку штаба Черноморского Флота должен быть максимально жестким и быстрым. Не обязательно воздействовать на военную инфраструктуру симметричным характером, эта работа ведется и так. Минобороны стоит сменить тактику и провести работу по объектам в тылу противника: энергетическая инфраструктура, логистика, различные производства», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт предложил нанести удар по самому ценному ресурсу Киева — источникам пропаганды, с помощью которой режим зомбирует свой же народ.

«Одним из направлений для ударов возмездия должна стать информационная инфраструктура. Это телецентры, передающие ретрансляторы, офисы телекомпаний, пропагандистские организации и структуры, поддерживающие работу интернета», — отметил Сипров.

Без внимания, по мнению политолога, не должны остаться и те, кто изначально стоит за всеми подобными инцидентами и подталкивает Украину к преступлениям. Речь идет о государствах Запада, поставляющих технику и вооружения Киеву.

«Также стоит отметить, что атака на штаб ЧФ РФ проводилась британо-французскими ракетами Storm Shadow. Соответственно, производители и поставщики тоже должны получить некий ответ. Например, это может быть реприватизация и передача России всей собственности тех стран, которые поставляют вооружение киевской хунте. Начать можно с компаний, которые продолжают действовать у нас под юрисдикцией Франции и Великобритании», — подытожил собеседник.

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