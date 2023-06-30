Столицу Молдавии сотрясают массовые протесты за отмену реформы налогобложения

Правительство Санду решило отменить патенты на торговлю и перевести предпринимателей на упрощенную систему. Теперь торговцы обязаны иметь кассовый аппарат и выдавать чеки своим клиентам.

Против отмены патентной системы протестует большое количество торговцев, а также сторонников запрещенной в республике партии «Шор». Они вынесли на улицы Кишинева транспаранты и скандируют лозунги, которые призывают нынешнего президента подать в отставку и не трогать патенты.

«Патенты - способ выживания для тысяч людей, которых они игнорируют, обрекая на бедность», - заверил на уличном митинге Вадим Фотеску, один из депутатов парламента.

Его слова привело ТАСС. По официальной статистике, в данный момент действует порядка 4 тысяч патентов на торговлю. Это довольно много для Молдавии с ее населением. Владельцы таких патентов считают, что новая система налогообложения станет для них крайне убыточной.