Украина должна более эффективно защищаться от российских войск. А для этого Киев должен иметь возможность задействовать поставляемое западное оружие на полную мощь и без ограничений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, страны Северо-Атлантического альянса должны уже наконец снять все ограничения на удары ВСУ по объектам на территории России. которая признана мировым сообществом, сообщает РИА Новости.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что обсуждаемая в Альянсе идея сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью натовских систем ПВО не самая лучшее и этого делать не стоит.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.