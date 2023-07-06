Столтенберг высказался о своем переназначении на должность генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вновь занял эту должность несколько дней назад, прокомментировал это событие, заявив, что рад работать в альянсе в непростые для него времена. Об этом норвежский политик сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Страны-участницы Североатлантического альянса выбрали Столтенберга в четвертый раз. Голосование прошло 4 июля. Его полномочия продлены еще на один год – до 1 октября 2024 года. Слова генсека приводят РИА Новости.

«Для меня честь продолжить службу генсеком НАТО, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что намерен продолжить работу по укреплению союзников НАТО для наращивания поддержки Киева, а также для улучшения обороноспособности блока.

Столтенберг в 2000 году был премьер-министром Норвегии. До него генсеком НАТО являлся Андерс Расмуссен. Инициатива его выдвижения на эту должность принадлежит экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Главой альянса Столтенберг является с 1 октября 2014 года.

На данный момент в НАТО входит 31 государство. В апреле полноценным членом альянса стала Финляндия. С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.