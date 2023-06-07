Столтенберг заявил, что обсудил с главой МИД Украины Кулебой разрушения на Каховской ГЭС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой инцидент на Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня.

В результате повреждений дамбы на гидроэлектростанции были затоплены более 18 населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка. Еще 30 – находятся в зоне риска.

«Поговорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая вынуждает уезжать тысячи людей и приведет к экологической катастрофе. Министр Кулеба в виртуальном режиме присоединится к послам стран-членов НАТО на заседании комиссии НАТО-Украина, которое я проведу завтра», – написал Столтенберг в своих соцсетях.

В катастрофическом разрушении дамбы на Каховской ГЭС виноваты ВСУ, которые ранее нанесли серию ударов по объекту. В результате обстрелов была разрушена верхняя часть гидроэлектростанции. Сама дамба не была разрушена.

7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС. Людей эвакуируют. Минимум 7 человек, по информации властей, остаются пропавшими без вести.

Разрушения на Каховской ГЭС нанесли ущерб экологии региона. В результате неконтролируемого сброса воды пол угрозой оказались поля вдоль Днепра.