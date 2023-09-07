Столтенберг заявил о максимальном сближении Украины с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была так близка к членству в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

«Во-первых, мы приняли комплексный пакет помощи и согласовали его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Мы укрепили политическое сотрудничество, создав Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся как равные, принимаем решения. Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного», – рассказал Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. 28 февраля Киев подал заявку на интеграцию в Европейский союз.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе прошел ежегодный саммит НАТО, в котором приняли участие главы стран-участниц альянса. На мероприятие был приглашен Зеленский, который ожидал официального приглашения в блок.

На саммите альянса государства в очередной раз выразили готовность оказывать Киеву поддержку. Итогом встречи стало совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины, которое приняли страны «Большой семерки». Документ подразумевает оказание оперативной военной и финансовой помощи Киеву.

На данный момент в НАТО входит 31 государство. Последней интегрировавшейся в блок страной стала Финляндия. Она присоединилась к альянсу 4 апреля 2023 года.