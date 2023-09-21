Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о невозможности интеграции Украины в альянс в текущих условиях.

По его словам, вступление Украины в Североатлантический альянс в условиях проведения боевых действий на ее территории не представляется возможным. Об этом он заявил в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сессии которой проходят с 18 сентября в Нью-Йорке.

«Очевидно, что активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра», – сказал Столтенберг.

Несмотря на это, подчеркнул генсек НАТО, Украина сейчас близка к интеграции «как никогда ранее». Также Столтенберг напомнил о необходимости обеспечить для Киева гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.

Украина подала заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что его страну официально пригласят в альянс на саммите блока, который проходил в июле в Вильнюсе. Однако этого не произошло.

Итогом этого мероприятия для Украины стала декларация стран «Большой семерки», в которой содержатся пункты и условия для дальнейшей интеграции страны в НАТО.

На данный момент в альянс входит 31 государство. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года. Вместе с Финляндией заявку также подавала Швеция, однако против ее вхождения в блок выступила Турция, которая утверждает, что Стокгольм прячет у себя курдских террористов.