Столтенберг ждет Зеленского на первом заседании Совета НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании нового Совета Украина-НАТО. Об этом глава альянса сообщил на пресс-конференции перед предстоящим саммитом в Вильнюсе.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля. Ранее представители Зеленского не стали подтверждать его присутствие на нем.

«Президент Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета НАТО-Украина», – сказал Столтенберг.

Он также добавил, что на предстоящем саммите будут не только вестись обсуждения, но и приниматься решения.

Первое заседание Совета Украина-НАТО – нового формата взаимодействия Киева и альянса, пройдет 12 июля.

Зеленский ни раз заявлял, что на саммите в Вильнюсе примут решение о вхождении Украины в НАТО. Несмотря на ожидания украинского лидера, представители государств-участниц Североатлантического альянса сообщали, что говорить о таком шаге еще рано. В частности, об этом говорила глава Министерства обороны Германии Анналена Бербок.

Украина подала участие на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года по ускоренной процедуре.