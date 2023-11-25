Страх Байдена перед Путиным спровоцировал эскалацию конфликта между США и Россией

Страх американского президента Джо Байдена перед накалом взаимоотношений с Россией только поспособствовал эскалации российско-американского конфликта. Соответствующее заявление сделали обозреватели Марк Тот и Джонатан Свит в своем материале для американского издания The Hill .

В своем материале обозреватели заявили, что боязнь Байдена вступить в противостояние с российским лидером Владимиром Путиным стало причиной той самой эскалации, которой так боялся американский президент и его администрация.

По мнению авторов, Соединенные Штаты близятся к дню, когда вся американская нация поплатится за промахи своего лидера. Как заявили эксперты, стратегия нацбезопасности от правительства Штатов не рассчитана даже на тройку внештатных ситуаций. Тем не менее страна все равно косвенно участвует в ближневосточном конфликте, конфликте на Украине, и вмешалась бы в ситуацию с Тайванем, если бы она обострилась, заключили авторы.