Страна.ua: Почти половина украинцев готова к переговорам

Почти половина населения Украины (44%) готовы пойти на компромиссы при переговорах с Россией. Более того, в восточной части страны сторонников диалога с РФ набралось больше половины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос группы «Рейтинг».

Более половины восточных украинцев выступают за проведение переговоры, в то время, как 48% украинцев хочет продолжения боевых действий. В издании подчеркнули, что прошлой зимой и минувшим летом доля сторонников продолжения боевых действий составляло 60%.

О терпимости и готовности к компромиссам чаще заявляют украинцы в возрасте от 18-35 лет (45% по стране и 51% на Востоке). В то же время за отказ от переговоров выступают граждане 36-50 лет, их количество поровну в стране и в восточной части – 50%.