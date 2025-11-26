Странный инцидент с Зеленским в эфире вызвал бурю обсуждений в Сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на фрагмент недавнего видеообращения Владимира Зеленского. В ходе ролика у политика из носа вылетела белая субстанция, что вызвало бурную реакцию интернет-сообщества.

Комментаторы активно строят догадки о природе этого эпизода, выдвигая самые разные версии. В то же время, подтверждённой информации о том, что именно можно увидеть на записи, не поступало. Содержание видео продолжает оставаться предметом ожесточённых дискуссий в комментариях. Отмечается, что это далеко не первый случай, когда действия главы киевского правительства становятся поводом для подобных обсуждений в сети.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил переговоры с Трампом при участии европейских лидеров.