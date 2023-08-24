Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита организации в ЮАР. Об этом объявил президент принимающей страны Сирил Рамафоса.
Он заявил, что лидеры БРИКС поручили министрам финансов своих стран рассмотреть вопрос об использовании местных валют и других платежных инструментов.
Вскоре состав БРИКС увеличится более чем в два раза. На саммите принято решение, что с 1 января 2024 года полноправными членами организации станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала результаты форума в Йоханнесбурге «блестящими».
«Изоляция как американское оружие повержена навсегда», – написала она в соцсетях.