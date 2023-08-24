Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге

Страны БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита организации в ЮАР. Об этом объявил президент принимающей страны Сирил Рамафоса.

Он заявил, что лидеры БРИКС поручили министрам финансов своих стран рассмотреть вопрос об использовании местных валют и других платежных инструментов.

Вскоре состав БРИКС увеличится более чем в два раза. На саммите принято решение, что с 1 января 2024 года полноправными членами организации станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала результаты форума в Йоханнесбурге «блестящими».