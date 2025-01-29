Газ в Европе подорожал до $550 за тысячу кубометров

В Европе биржевые цены на газ достигли отметки в $550 за тысячу кубометров, впервые с 2023 года. Такие данные приводятся лондонской биржей ICE.

Торги на февральские фьючерсы по индексу TTF начались утром c отметки в $521,2 а к вечеру их стоимость уже достигла $550. При этом в предыдущий торговый день за тысячу кубометров газа просили $519,5.

Соглашение о транзите российского газа на территорию Европы через Украину истекло 31 декабря. При этом президент Зеленский отказался продлевать договор даже с тем условием, что закупку будут производить третьи страны.

Ранее сообщалось о том, что власти Приднестровья забили тревогу, так как запасов газа осталось лишь на 11 дней.