Страны Евросоюза не договорились о введении десятого пакета санкций в отношении России

Страны Европейского союза не согласовали введение 10-го пакета санкций в отношении России, сообщает газета Politico со ссылкой за западных дипломатов.

Издание отмечает, что на следующей неделе, 14 июня, страны вернутся к обсуждению этого вопроса.

Politico подчеркивает, что договорится о новых ограничениях не позволили Греция и Венгрия, которые все еще выступают против включения их в список Украины как «государства-спонсоры войны». Также, по информации газеты, Франция и Германия насторожено отнеслись к положениям об обходе санкций в отношении РФ, который могут, по мнению представителей этих стран, навредить, дипломатическим связям с другими государствами.

Дипломатически отношения между Венгрией и Украиной сейчас находятся в напряжений фазе. Это, в частности, случилось из-за ущемления прав украинских венгров в западных частях Украины. Также, Киев, добавил венгерский банк ОТР в свой список «спонсоров войны», так как он продолжил работать на территории России.

В мае Греция включила в законопроект требование о выходе из санкций ЕС против России, так как в стране выросли цены энергию.

В мае глава Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет санкций в отношении РФ будет включать меры против более чем 90 компаний из разных стран, которые нарушают уже существующие ограничения, поставляя через свою территорию товары России.