Страны Евросоюза не могут прийти к единой формулировке призыва к гуманитарной паузе в секторе Газа

Страны Евросоюза не могут договориться по поводу конечных формулировок заявления о призыве к проведению гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает брюссельский портал Euractiv.

Евродипломаты не могут найти золотую середину между призывом к прекращению огня и признанием права Израиля на защиту от нападений.

Кроме того, у разных стран ЕС сложились свои отношения со станами Ближнего Востока.

При этом один из дипломатов ЕС отметил, что пока неясно, окажет ли готовящийся документ хоть какое-то влияние на обстановку в зоне конфликта.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».