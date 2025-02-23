Страны G7 хотят надавить на Китай из-за России

Страны G7 хотят надавить на Китай из-за России
«Большая семерка» хочет заставить Китай прекратить поддержку России
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Лидеры G7 хотят добиться прекращения поддержки России со стороны Китая.
Для этого страны «Большой семерки» планируют выпустить заявление, в котором призовут КНР «прекратить поддержку российской военной машины». Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Nikkei.
Данный документ будет опубликован в понедельник, 24 февраля.
Отмечается, что в нем страны объединения осудят действия Северной Кореи и Ирана.
Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в российско-украинском конфликте, так как поддерживает РФ. По ее словам, Китай поставляет компоненты двойного назначения.
Ранее сообщалось о том, что в Китае создали шпионскую камеру, способную различать человеческое лицо с орбиты.