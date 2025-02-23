Страны G7 хотят надавить на Китай из-за России

Для этого страны «Большой семерки» планируют выпустить заявление, в котором призовут КНР «прекратить поддержку российской военной машины». Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Nikkei.

Данный документ будет опубликован в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что в нем страны объединения осудят действия Северной Кореи и Ирана.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в российско-украинском конфликте, так как поддерживает РФ. По ее словам, Китай поставляет компоненты двойного назначения.

Ранее сообщалось о том, что в Китае создали шпионскую камеру, способную различать человеческое лицо с орбиты.