В Китае создали шпионскую камеру, способную различать человеческое лицо с орбиты

Китайские исследователи создали самую мощную в мире камеру на основе лазера, способную различать такие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты, сообщило издание South China Morning Post.

Команда ученых из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук, разработавшая это устройство, провела тестирование на озере Цинхай, находящемся в северо-западном Китае.

Во время эксперимента специалисты объединили 103-ваттный лазер с цифровой обработкой в реальном времени для анализа больших объемов данных, собранных камерой.

Эта технология, основанная на принципах микроволнового радара с синтезированной апертурой, использует оптические длины волн, что позволяет получать намного более четкие изображения по сравнению с системами, работающими на микроволнах.

Камера достигла разрешения до миллиметра на расстоянии более 100 км, что было ранее невозможно. Устройство смогло зафиксировать детали диаметром до 1,7 мм с точностью определения расстояния до 15,6 мм.

Газета также подчеркивает, что новая технология может позволить Китаю «изучать иностранные военные спутники с уникальной точностью».

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