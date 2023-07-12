Страны G7 объявили о документе с гарантиями безопасности для Украины

Лидеры стран G7, включающие в себя Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США, приняли согласованное заявление, подтверждающее свою обязанность обеспечить безопасность Украины.

Это заявление было принято на встрече в Вильнюсе. Само заявление огласил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении сказано о дальнейшей поддержке Киева, а также о гарантиях безопасности для Украины.

Таким образом, лидеры стран большой семерки фактически подтверждают свою готовность принять дальнейшие меры для укрепления безопасности Украины, включая сотрудничество в рамках существующих международных механизмов и оказание помощи в области безопасности и обороны.