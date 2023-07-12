Страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины 12 июля

Страны «Большой семерки» объявят о гарантиях безопасности для Украины, в среду, 12 июля. Об этом сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. Ее слова приводят РИА Новости.

В Вильнюсе с 11 по 12 июля проходит саммит НАТО. Именно в рамках этого мероприятия лидеры стран G7 сделают заявление.

«Президент Байден и лидеры G7 вместе с <...> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», – сказала Слоут.

Она добавила, что лидеры стран «Большой семерки» также объявят о создании вооруженных сил, которые будут участвовать в военных действиях на Украине. Слоут отметила, что они будут сдерживать «нападения».

По информации телеканала Sky News, декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, по всей вероятности, будет ратифицирована 12 июля в ходе саммита НАТО. Источник отметил, что документ предусматривает поставку Киеву военной техники, усиление обмена разведывательными данными, а также развитие промышленных мощностей.

На данный момент, по словам представителей Североатлантического альянса, в частности генсека организации Йенса Столтенберга, Украина не получит приглашение в НАТО. Но, по его заверениям, Киев будет получать поддержку от стран-участниц блока.