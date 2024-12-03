Германия захотела включить в мирное соглашение с Россией членство Украины в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о том, какое условие может включать мирное соглашение Украины с Россией. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщает Bloomberg.

По словам Бербок, таким условием для мирного будущего соглашения с Россией может стать членство Украины в НАТО. Политик уточнила, что на данный момент существуют различные варианты мирного соглашения, в том числе материальные или политические гарантии, вывод войск, решение территориальных вопросов или международное присутствие для сохранения прекращения огня.

Бербок предположила, что власти Киева сами будут решать, с какими условиями будут садиться за стол переговоров.

Ранее военный эксперт рассказывал, почему НАТО не готово развернуть на Украине свои войска.