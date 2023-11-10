Новейший американский стратегический бомбардировщик B-21, предположительно, совершил свой первый полет. Видео с тем, как самолет с неубранными шасси летит в сопровождении истребителя, выложил в своих соцсетях журналист Мэтт Хартман.

Он написал, что для B-21 этот полет стал первым. Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии «стелс», впервые был показан чуть меньше года назад. Отмечается, что полет был совершен на авиабазе ВВС США «Эдвардс».

В марте и.о. замминистра ВВС США Кристин Джон сообщил, что первый полет B-21 совершит в 2023 году. О точных датах он говорил.

Бомбардировщик B-21 разработан в рамках программы Long Range Strike Bomber. Предполагалось, что самолет способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Точные характеристики являются засекреченной информацией.

ВВС США рассчитывают получить не менее 145 единиц B-21 Raider, которые послужат заменой существующего парка стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer, Northrop B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.