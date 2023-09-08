«Стратегия — держать соседей в страхе»: стало известно, насколько опасна северокорейская атомная лодка

КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическим ядерным оружием. Лидер государства Ким Чен Ын заявил, что страна собирается модернизировать все подлодки и оснастить их ядерным вооружением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Военный эксперт Андрей Мишин рассказал, насколько опасна северокорейская подводная лодка. По его словам, новая лодка КНДР — это модернизированная советская дизель-электрическая разработка проекта 636 «Варшавянка».

«Основная ее характеристика — бесшумность и автономность. Еще в 90-е Индия пыталась оснастить «Варшавянку» ядерными ракетами. Из семи экспериментальных конструкций ни одна сегодня не эксплуатируется», — пояснил Мишин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, северокорейцам вряд ли на самом деле удалось оснастить лодку тактической ядерной установкой. Даже Индия, которая пыталась это сделать, в итоге взяла в лизинг атомную подлодку у России.

«КНДР купила несколько «Варшавянок» у Китая в 70-х годах и вооружила их баллистическими и крылатыми ракетами. Серьезного ущерба противнику они не нанесут. Стратегия КНДР — держать соседей в страхе», — рассказал собеседник издания.

Мишин отметил, что у северокорейцев есть не более 20 ядерных боеголовок, а произвести они могут максимум 55. Несмотря на это, напряженность постоянно повышается. А потенциал сдерживания Северной Кореи уже перешел на новый уровень.

«КНДР способна нанести ответный удар после ядерной атаки на суше, в том числе по нескольким основным городам США. Это заставит ястребов американского истеблишмента в Нью-Йорке и Вашингтоне еще раз подумать, стоит ли развязывать мировую бойню», — заключил военный эксперт.

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