Стратегия или самоубийство? Почему Варшава рискует развязать прямую войну с Россией

Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий высказал мнение, что инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по перехвату российских ракет и дронов над Украиной с польской территории фактически открывает путь к прямому столкновению страны с Россией.

Лисицкий подчеркнул, что подобные действия будут расценены как непосредственное вовлечение Варшавы в боевые действия, но при этом они лишат Польшу права на защиту по знаменитой 5-й статье Североатлантического договора.

Также политический обозреватель accused польские власти в использовании сложившейся международной обстановки для решения внутренних проблем.

«Какой еще план есть у нынешнего правительства [Польши], чтобы дожить до конца срока? До появления беспилотников правительство пребывало в полном разладе. У него не было ни концепции, ни плана. Поэтому я и говорю, что правительство политически эксплуатирует эту ситуацию», — поделился Лисицкий.

Он пояснил, что, начав активные боевые действия, Польша сама совершит акт агрессии, а поскольку НАТО — это сугубо оборонительный альянс, его статья 5, гарантирующая коллективную защиту, в таком случае действовать не будет.

Ранее сообщалось о том, что МВД Польши сообщило о попытках дронов войти в воздушное пространство страны.