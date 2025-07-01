Стремящаяся в ЕС Грузия призвала выслать посла из Европы

Председатель парламентского комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа призвал выслать британского посла, обвинив западных дипломатов в действиях против национальных интересов страны. Это сообщил корреспондент газеты «Взгляд».

Парламентарий заявил, что Великобритания продолжает относиться к Грузии с позиции «исторического превосходства», подчеркнув, что «времена колониального управления прошли».

«Послы, которые вредят, занимаются радикализмом, действуют против нашего государства, думаю, должны быть высланы из Грузии», — высказался он.

Напряжение между странами усилилось после того, как грузинский суд вынес тюремные приговоры оппозиционным политикам. В ответ Лондон вызвал временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе для объяснений. Насколько серьезно это ударит по перспективе евроинтеграции для Грузии, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Зурабишвили выступила на проевропейском митинге в Тбилиси.