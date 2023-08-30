В ряде государств на Западе может смениться руководство, которое изменит политический курс, и тогда Киев уже не получит никакой поддержки.

Газета The New York Times опубликовала статью, автор которой говорит о необычайной спешке президента Украины. Он хочет как можно быстрее выдавить из помогающих ему государств передачу ВСУ истребителей F-16. Зеленский отлично понимает, что перемены могут произойти в каждой стране, и тогда поток помощи Киеву иссякнет. В частности, в Нидерландах на парламентских выборах могут победить противники помощи Украине, и тогда он не получит обещанные ему 42 самолета.

«Куда большее опасение представляют США, где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины», - подчеркнул журналист.

Выборы в Голландии пройдут уже в ноябре этого года, поэтому у украинского лидера осталось буквально два месяца, чтобы добиться передачи F-16 на Украину.