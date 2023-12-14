Строителям автодороги М-12 «Восток» выплатили многомилионные долги по зарплате

Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на трудовую инспекцию в Нижегородской области.

Ранее стало известно, что 114 строителей, работавших в ООО «СиАрСиСи Рус», не получали зарплату в период с марта по июль 2023 года. Всего компания задолжала своим сотрудникам больше 9 миллионов 166 тысяч рублей.

«Гострудинспекцией в Нижегородской области осуществлены профилактические мероприятия в отношении ООО «СиАрСиСи Рус», – отметили в надзорном ведомстве в Бутурлинском районе Нижегородской области.

В марте трудовая инспекция добилась выплаты больше 76 миллионов рублей долгов по зарплате сотрудникам этой же компании. Они работали на вахте

2 ноября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении трассы М-12 до Тюмени. Маршрут автодороги проходит через Москву, Казань и Екатеринбург. По новой дороге от Москвы до Казани можно будет добраться чуть больше, чем за 6 часов, вместо 12. Ее откроют до конца 2023 года.